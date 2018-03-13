HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan müftüleri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il müftülerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il müftülerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP İl Başkanı Avşar’dan Kurultaya davet

MHP İl Başkanı Avşar’dan Kurultaya davet

AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi: “Trabzon’a yakışır bir kongre olacak”

AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi: “Trabzon’a yakışır bir kongre olacak”

Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD’nin Suriye’yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD’nin Suriye’yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

İstiklal Caddesi modernleşiyor

İstiklal Caddesi modernleşiyor

Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

Antalya Büyükşehir’den Kemer’e yatırım hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.