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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz."


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