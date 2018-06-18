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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek."


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