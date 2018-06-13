Erdoğan: Kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda muhtarlarla sahurda buluştu.

Beştepe'de düzenlenen sahur programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa bu kadar kapsamlı bir sahur organizasyonu düzenlendiğini söyleyerek, "Şimdiden ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar gerek ana binamızda, gerek camimizde, gerek kış bahçemizde 100 binlerce kişiyi ağırladık. Şimdi bu yerlerin arasına sergi merkezimizi ekledik. Bu salonun hemen batısında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi var. Kütüphanemizin içerisinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, internetten ikramına kadar tüm yönleriyle ülkemizin 1 numarası olacak. 24 saat gençlerimizin hizmetinde olacak, buradaki ikramlar gençlerimize ücretsiz olacak. Millet kıraathanesinin örneği burası olacak.

Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların zikri neyse fikri de o. Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız. İskambil masalarından kalkmayanlar, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir.

Biz terörist değil, bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz, bizim derdimiz bu. Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir.

