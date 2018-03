Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Diyarbakır bugün bambaşka. Allah hasretimizi giderdi. Şükürler olsun. Bugün 6. İl Kongresi sayesinde tekrar birlikteyiz. Hamd olsun, bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Bugünlerimizin mimarları sizlersiniz. İnşallah hep beraber Diyarbakır'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağız.

Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? Ne olurdu? Ama sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır dedik ve ulaştık.

"ARTIK OYUN BOZULDU"

Bu teröristlerin arkasında kimler olduğunu da biliyoruz. Çok şehit verdik. Artık oyun bozuldu. Sona geldik. Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şu an itibarıyla 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Fetih yakındır müjdeleniyor. İslam ile yoğurulan bu ordu Afrin'de işi bitirdi. İnşallah yakın. Her an olabilir her an...

Camilerimizi delik deşik ettiler. Ama bakın kesilen kol yerine gelmez kesilen sakal daha gür biter ve daha gür bitti.