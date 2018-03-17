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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde müjdeyi verdi: "Şuan itibariyle Afrin'de sona geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Diyarbakır bugün bambaşka. Allah hasretimizi giderdi. Şükürler olsun. Bugün 6. İl Kongresi sayesinde tekrar birlikteyiz. Hamd olsun, bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Bugünlerimizin mimarları sizlersiniz. İnşallah hep beraber Diyarbakır'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağız.

Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? Ne olurdu? Ama sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır dedik ve ulaştık.

"ARTIK OYUN BOZULDU"

Bu teröristlerin arkasında kimler olduğunu da biliyoruz. Çok şehit verdik. Artık oyun bozuldu. Sona geldik. Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şu an itibarıyla 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Fetih yakındır müjdeleniyor. İslam ile yoğurulan bu ordu Afrin'de işi bitirdi. İnşallah yakın. Her an olabilir her an...

Camilerimizi delik deşik ettiler. Ama bakın kesilen kol yerine gelmez kesilen sakal daha gür biter ve daha gür bitti.

KİMSE ÜLKEYİ BÖLMEYE CESARET ETMESİN

Ülkemizde sadece kürt olduğu için baskı gören kim varsa, Erdoğan olarak yanında yer alır onunla beraber mücadele ederim.

Vatanımızı böldürmem. Yok bilmeme PYD, PKK... Böyle bir şey olamaz... Tek vatan, 780 bin kilometre ile tek vatan... Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu... Devlet kurmanın yaşatmanın kolay olmadığını çevremizde yaşanan hadiseler bize gösteriyor. Kimse bu ülkeyi bölmeye cesaret etmesin. İnlerine gireriz dedik girdik. Bölücü terör örgütü benim kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık bitti...

Teröristlerin hedef aldığı ve uğruna çok şehit verdiğimiz kurşunlu Camii başta olmak üzere zarar verilen yerlerin restorasyonları önemli ölçüde bitti.

PKK'nın gençlerinin elinde silah var bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Fark burada... Yardımlaşma içerisinde olacaksınız ve inşallah geleceğimizin sahibi siz gençler olacaksınız.

Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti Afrin

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