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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

AK Parti Hatay İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte Hatay'ın verdiği mesajı aldık. Hatay ve Kilis esnafının kredi borçlarını bir yıl süre ile erteledik. Amanos Dağaları'nda bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün Hatay bambaşka. Hatay, mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.

AK Parti olarak kendimizi Hatay'a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız.

"AMANOS'TA BİR HAFTADA 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz.

"HATAYLI VE KİLİSLİ ESNAF KARDEŞLERİME MÜJDE VAR"

Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık.

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