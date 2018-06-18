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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık."


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