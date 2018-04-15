İSTANBUL (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

1 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

2 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

3 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

4 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

5 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

6 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

7 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

8 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

9 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"

10 / 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç’ten Haseki’ye kadar olan yerleri de Suriye halkı için temizlemeye devam edeceğiz"