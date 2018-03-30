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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı’nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Pesah bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Pesah bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yahudilerin Mısır’da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Hamursuz olarak da adlandırılan Pesah münasebetiyle, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler, din ve kültürlere saygıyı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören medeni değerlerimiz doğrultusunda Türk Musevi cemaatini de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası addediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, yüzyıllardır barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Pesah bayramlarını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum” dedi.

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