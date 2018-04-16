HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdiErdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan NATO Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap

AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.