Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.