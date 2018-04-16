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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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