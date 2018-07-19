Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’ta BRICS üyesi 5 ülke lideriyle bir araya gelecek. Görüşme, Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nin ardından ikinci önemli uluslararası zirvesi olacak.
Ziyaret, birlik ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başlatmış olduğu Afrika açılımının geliştirilmesi açısında da büyük önem taşıyor. Bu birliğe üye olmamasına rağmen Türkiye’nin özel olarak davet edilmesi Türkiye ekonomisi için önemli bir fırsat olarak yorumlanıyor. Toplantıda, ekonomi gündemli bir dizi görüşmenin yapılması da bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmada BRICS zirvesinde ikili görüşme kararı da alınmıştı. Erdoğan BRICS Zirvesi ardından 28 Temmuz’da da Zambiya’ya gidecek.
Kaynak: Türkiye
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