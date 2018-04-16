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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz? Konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz?" (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’deki hedefleri vurmasını değerlendirerek, "Tutturdukları tek şey var kimyasal silah kullanıldığı için vurduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’deki hedefleri vurmasını değerlendirerek, "Tutturdukları tek şey var kimyasal silah kullanıldığı için vurduk. Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz? Konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz? Kimyasal silahla 1 kişi öldüyse konvansiyonel silahla 10 öldü" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde gerçekleştirilen Global Girişimcilik Kongresi’nde konuştu. Suriye’deki duruma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’de yaşananları neyle izah edeceğiz. Suriye’de 7 yıldır bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu emperyal güçler acaba Suriye’den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldılar. Almadılar. Ama Türkiye 3.5 milyon insanı barındırıyor" dedi.
"Peki onlar ne yaptı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. O çocuklar bize geliyor. O çocukların ne halde olduğunu ben görüyorum. Diğerleri görmüyor. Tutturdukları tek şey var kimyasal silah kullanıldığı için vurduk. Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz, konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz. Kimyasal silahla 1 kişi öldüyse konvansiyonel silahla 10 öldü. Sadece kimyasal silahlarla öldürülenlere bak böyle adalet olur mu? Bunu birçok kez gündeme getirdiğimiz halde kimsenin umurunda değil. Gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım. Böyle rastgele bu ülkelere bombaları yağdırmayalım. Varil bombalarını yağdırmayalım. Bunun bedelini çıkarttığımız zaman bu kadar büyük rakamların kullanıldığı, öbür tarafta sefaletin yüzdüğü dünya reva mıdır? Lafa geldiği zaman barış. Nasıl barış. Gel vur burayı sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış. Dürüst olalım, samimi olalım. Biz 31 milyar dolar Türkiye’deki mülteciler için harcama yaptık. Peki dünyadan size bir şey gelmedi mi. Şu anda AB’nin bize verdiği söz var 3 artı 3 milyar avro. Bizim hesaplara gelen rakam 1.850 milyar avro. Diyorlar ki bir o kadar da geliyor. Ben gelene bakarım. Bütün bunlara rağmen biz o mültecileri gelse de gelmese de misafir etmeye devam edeceğiz. Birçok tekliflerimiz oldu. Gelin bizim sınırımızda olur Suriye tarafında olur onlara yeni şehirler kuralım" diye konuştu.

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