Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray Hafiftaş ve Tuna Huş’un ailelerini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TRT spikeri Tuna Huş’un ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ailelerini telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki vefat haberinden de müteessir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin merhum spikerinin kızı Zeynep Huş ve merhume sanatçının ağabeyi Güray Hafiftaş ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.
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