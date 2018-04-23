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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce hep 'sandık sandık' dediler, şimdi 'baskın seçim' diyorlar. Siz istediniz, şimdi neden baskın seçim diyorsunuz? Biz de gönlünüzü yaptık işte. Hadi buyur, hayırlı olsun. 'Er meydanı' dediniz, buyurun meydan"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce hep 'sandık sandık' dediler, şimdi 'baskın seçim' diyorlar. Siz istediniz, şimdi neden baskın seçim diyorsunuz? Biz de gönlünüzü yaptık işte. Hadi buyur, hayırlı olsun. 'Er meydanı' dediniz, buyurun meydan"

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