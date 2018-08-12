Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak."

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