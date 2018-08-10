Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz illerine teşekkür ziyaretleri kapsamında bu gece Ankara’dan Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla geldiği Trabzon’dan helikopterle baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.

İlçe merkezinden Merkez mahallesindeki evine geçişte kendisini gecenin geç saatlerine rağmen bekleyen hemşehrilerine hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Erdoğan, “Bu saate kadar bizleri beklediniz. Bizlerde malum yoğun bir çalışma içinde yeni dönemin çalışmalarını yapıyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme tekrar hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle özellikle bölgemizde gerek Rize gerek Ordu, Giresun, Trabzon buralarda bir çok sel afetleri oldu. Bu afetlerde mağduriyetler yaşandı. Bu mağduriyetleri yaşayan tüm ailelere şahsım, milletim adına geçmiş olsun diliyorum. Bu mağduriyetlerin hepsini Allah’ın izniyle tabiî ki karşılayacağız” diye konuştu.

“ONLARIN DOLARI VARSA BİZİM DE HALKIMIZ, ALLAHIMIZ VAR"

“Çok çalışacağız, çok koşacağız ve inşallah ülkemizi 81 vilayeti ile imar etmenin gayreti içinde olacağız” diyen Erdoğan “Şunu bilin bugün dünden daha iyi, yarın bugün de daha iyi olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allahımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz, daha iyi olacağız. İnşallah sizlere sabırlar diliyorum, gayret diliyorum ve çok çalışacağız, çok koşacağız. inşallah 2023’e farklı gireceğiz. Benim buna imanım var, inancım var. 24 Haziran’da siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah Cumartesi günü saat 15.’de Rize’de halka hitap edeceğiz. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere dua edin. Ben de sizlere dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından evine giderek istirahata çekildi.

(AA)

