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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde bir mahalli seçimler var, bu seçimlere kadar 24 Haziran'ın muhasebesini yapıp gereken adımları atmak durumundayız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde bir mahalli seçimler var, bu seçimlere kadar 24 Haziran'ın muhasebesini yapıp gereken adımları atmak durumundayız."


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