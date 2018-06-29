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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun."


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Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...
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