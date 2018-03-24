Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı kabul etti.
AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Durugöl Spor Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.
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