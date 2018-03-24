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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Erdoğan, Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı kabul etti.

AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Durugöl Spor Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Durugöl Spor Salonu Ordu Valisi Seddar Yavuz

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