Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)

CUMHARBAŞKANI ERDOĞAN ORDU'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuymanını ardından karayolu ile Ünye Limanına gitti. Burada helikopterle Rize'ye gitmek üzere hareket etti.

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