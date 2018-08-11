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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

CUMHARBAŞKANI ERDOĞAN ORDU'DAN AYRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuymanını ardından karayolu ile Ünye Limanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)

CUMHARBAŞKANI ERDOĞAN ORDU'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuymanını ardından karayolu ile Ünye Limanına gitti. Burada helikopterle Rize'ye gitmek üzere hareket etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu (3)

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