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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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