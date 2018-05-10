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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ortak miting) Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ortak miting) Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz."


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