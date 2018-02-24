Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de

OSMANİYE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de ele geçirilen terörist sığınaklarına ilişkin, "Neler yapmışlar, o dağları delmişler, o dağlara o çimentolar, betonlar nerelerden gelmiş? Hepsini biliyoruz. Nereden geldiklerini biliyoruz. Bunları telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bak, bunlara beton mikserleriyle siz gönderdiniz bu betonları. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız. Bu tünellerle oralarda bu teröristlere yaşam imkanlarını hazırladınız. Şimdi kalkıp da Türkiye'ye, Türk milletine ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Osmaniye 6. Olağan İl Kongresi öncesi Tosyalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Alandakilerin ellerindeki zeytin dalları ile "Reis bizi Afrin'e götür" sloganına Erdoğan, "Sevgili gençler, komuta kademesinde yaptığımız, yapmakta olduğumuz müzakerelerde 'millet gelsin' dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda, önce ben, sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed'ten talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Öyle diyorlar. İşte millet evelallah ve zafer." karşılığını verdi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ne dedik biz? Bu millet zilletten, illetten doğmadı. Bu millet, 'şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi, ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın' diyerek bu yola çıktık. Dün Mehmetimizi, Mehmetlerimizi cuma namazı kılarken gördünüz değil mi? Çünkü bu millet hiçbir yerde teknolojinin, beşeri güçlerin önünde eğilmedi, sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Şu anda askerimiz JÖH'leri ile PÖH'leri ile tüm komandolarıyla hamdolsun üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, onlarla uçuyoruz. F16'larımızla uçuyoruz, tanklarımızla toplarımızla yürüyoruz. İnlerine girdik mi? Neler yapmışlar, o dağları delmişler, o dağlara o çimentolar, betonlar nerelerden gelmiş? Hepsini biliyoruz. Nereden geldiklerini biliyoruz. Bunları telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bak, bunlara beton mikserleriyle siz gönderdiniz bu betonları. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız. Bu tünellerle, oralarda bu teröristlere yaşam imkanlarını hazırladınız. Şimdi kalkıp da Türkiye'ye, Türk milletine ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz."

- "O aklı siz kendinize saklayın çok ihtiyacınız var" "911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler dünyanın bir ucundan çıkıp gelecekler, onlar buralarda söz sahibi olacaklar. Bu nasıl iş?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı siz kendinize saklayın, çok ihtiyacınız var. Kendinize saklayın çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız, siz hiçbir zaman zulmün karşısına dikilmediniz. Ama biz tarih boyunca hep adaletle hükmettik, hep zulmün karşısına dikildik. Biz Osmanlıydık ama bir kişi için zulme uğradığından dolayı Hint yarım adasındaydık. Biz böyle bir terbiyeden geliyoruz, bizim böyle bir asaletimiz var. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Şimdi kalkmışlar 'sivilleri öldürmeyin.' Kim sivili öldürüyor?" Vatandaşların "Reis bizi Afrin'e götür" sloganına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırlı ol, sabırlı ol. Vakti, saati geldiğinde beraber gideceğiz." dedi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Lazı'yla, Çerkez'iyle, Gürcüsü'yle, Abazası'yla, Romanı'yla velhasıl 81 milyon tek milletiz biz. Çünkü biz yaratılanı, yaradandan ötürü sevdik, ayırmadık. Tek bayrak. Şu bayrağımızın asaleti, güzelliğine bak. Rengi şehidimizin kanından geliyor, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Her şehit bir yıldızdır ve onlar diridirler. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şu anda onlar bizi izliyor mu? İzliyor ve onlar sevgili peygamberimize komşu. Şu anda yürüyenler nereye yürüyor, şehadete yürüyor. Bizim Mehmetimiz 'düğüne gidiyoruz' diyor. Şu güzelliğe bak. 15 Temmuz'da size çağrı yaptım, siz ne yaptınız meydanlara döküldünüz. F16'ların, tankların, topların karşısına dikildiniz mi? Ne oldu o feto? Kaçtılar. Biz kovaladık onlar kaçtı, biz kovaladık onlar kaçtı. Şimdi nerede Pensilvanya'da. Hadi gel, niye gelmiyorsun? Gelemez, onun bu ülkeyle, bu topraklarla, bu milletle alakası yok. Şimdi o Pensilvanya'da arkasında kimlerin olduğunu siz zaten biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok ve bu devleti böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş hepsi hikaye. Şimdi inşallah devletimiz daha güçlü hale geliyor."