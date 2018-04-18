Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’ye gidecek

3 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan (Taşkent-Buhara) ve Güney Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan-3 Mayıs 2018 tarihlerinde Özbekistan (Taşkent-Buhara) ve Güney Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.
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