Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vatikan’da Papa Francis ile gerçekleştirdiği başbaşa görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da resmi törenle karşılanmasının ardından Apostolik Sarayı’nda Papa Francis ile baş başa görüşmeye geçti. Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs ile ilgili gelişmeler, Suriye ve bölgesel sorunların yanı sıra yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadele konularının ele alınmasının beklendiği görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor.
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