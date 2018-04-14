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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paralel devletle gitmek isteyenler buyursun gitsinler, bilet paralarını da veririz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paralel devlet nerede, Pensilvanya’da, onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paralel devlet nerede, Pensilvanya’da, onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Hatta bilet paralarını da veririz, gitsinler” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir 4. Olağan Kongresine katılmak üzere Başakşehir Fatih Terim Stadı Otoparkına geldi. Kongrenin yapılacağı otoparkta toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, büyük bir coşkuyla karşıladı. Otobüs üzerinden halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’de durdular mı, kaçtılar mı, kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor onlar kaçıyorlar” diye konuştu.
“Paralel devletle gitmek isteyenler buyursun gitsinler, bilet paralarını da veririz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Paralel devletmiş, şu devletmiş biz anlamayız. Paralel devlet nerede, Pensilvanya’da, onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Hatta bilet paralarını da veririz, gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını, milletini seven bu vatan için canını verecek vatandaşlara, millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Ben karşımdaki topluluğu işte böyle görüyorum,”

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