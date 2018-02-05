Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pirelli Başkanı Provera’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da Pirelli Başkanı Tronchetti Provera’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da Pirelli Başkanı Tronchetti Provera’yı kabul etti.
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