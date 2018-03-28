Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YBŞ vesaire bunların tümü hikâye. Biz sadece beyanatlara bakmıyoruz; ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle de görmeyi esas alıyoruz. Sincar’dan teröristler çıkarılıyor ise ne âlâ. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 kilometre mesafedeki Sincar’a da operasyon yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB-Türkiye zirvesi için gittiği Bulgaristan’ın Varna kentinden dönüşte uçakta medya yöneticilerinin sorularını cevapladı. Erdoğan, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımda bir iyileşme olduğu, AB’de bu noktada bir fikir değişikliği olup olmadığı yönündeki soruya, "Tusk’un ve Juncker’in konuşmalarından bir şeyler almışsınızdır. Bir araya gelinmiş olması; karşılıklı olarak oturup meseleleri konuşmak önemliydi" cevabını verdi.

Erdoğan, vize serbestisi konusunda ise, "Bunu artık AB Bakanımız Ömer beyler takip edecek. Bakalım Mevlam neyler" dedi.

"AB yetkilileri 15 Temmuz’da size suikast planlanmış olduğunu bilmediklerinden söz ettiler. Gerçekten bilmiyorlar mıymış?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Hayır, yeni öğrenmiş değiller. Onların kastettikleri zamanında hızlı tepki verememiş olmaları" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye’ye vadedilen 3+3 milyar euroluk yardımın daha ilk taksitinin tamamını bile vermiş değiller. Bu hususta ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Şu ana kadar 1 milyar 850 milyon euro aktarıldı. Biz mülteciler için 31 milyar dolar yatırım yapmış durumdayız zaten. Bu konuda kendilerine yaklaşık 7 dakikalık video gösterimi de yaptık. ‘Neler yaptığımızı gelin bizzat görün’ dedim. Ama onlar bizim önerimizden farklı olarak, bu yardımın projeler üzerinden aktarılabileceğini söylüyorlar. Madem öyle, biz onların dilini anladığımızı göstermek için projeleri hızla devreye sokacağız" şeklinde cevap verdi.

"Güçlüyseniz farklı oluyor"

AB ile ilgili zor sürecin artık geride kalıp kalmadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Tabii ki, ‘Her şey dört dörtlük, bütün olumsuzluklar geride kaldı’ demek kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz; beraberce masaya oturup samimi bir şekilde konuşmamız önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın daha sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı’nın, Zeytin Dalı’nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili geri adım atmasının söz konusu olmadığının altını çizen Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil. Biz, orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs Türkleri’nin de hakkı olduğunu söylüyoruz. Ancak Rum kesimi, ‘Biz hangi firmaya istersek onlara arama sondaj yaptırırız’ diyor. Biz, ‘Güney ve Kuzey bir araya gelsinler; hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar’ diyoruz. AB’nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz” dedi.

"Teröristler çıkmışsa Sincar’a da operasyon yaparız"

Sincar konusunda Irak yönetiminin Türkiye’nin hassasiyetini bildiğini kaydeden Erdoğan, "Dün (önceki) gece bize bir haber gönderdiler. ‘Biz şu anda Sincar’da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz’ dediler. Şimdi onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey’e gelmiş, görüşmüşler bugün (dün). Olumlu istikamette gelişmeler olduğunu belirtiyorlar. Biz de işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

YBŞ’liler ile Irak askerlerinin yan yana olduklarını gösteren fotoğrafların basına düşmesi ve YBŞ’nin sözde liderinin "Sincar’ı terk etmeyeceğiz" açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "YBŞ vesaire bunların tümü hikâye. Biz sadece beyanatlara bakmıyoruz; ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle de görmeyi esas alıyoruz. Sincar’dan teröristler çıkarılıyor ise ne âlâ. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 kilometre mesafedeki Sincar’a da operasyon yaparız" şeklinde konuştu.

Tel Rifat ve Menbiç ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Hep ne diyorum ben? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz. Gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimini, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

"Cumhur ittifakı doğu oylarımızı artıracak"

Cumhur ittifakının Kürt seçmeni nasıl etkileyeceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhur ittifakı ile birlikte bizim Güneydoğu’daki oy potansiyelimiz çok daha farklı gelişecek. Bunu speküle etmeye çalışanlar yok mu? Var. Niye? Kıskanıyorlar çünkü. Bizim Güneydoğu’da, Doğu’da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz cumhur ittifakı sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek. Yerel seçimde de inşallah biz bunun neticesini çok farklı şekilde alacağız diye düşünüyorum. Mesela o gün Diyarbakır’da salon dışında toplananlara ilişkin resmi rakam 80 bin kişi. Salonun içinde de yaklaşık 7 bin kişi vardı. Kongreden sonra Sur’a geçtik, orada da resmi rakama göre 20 bin kişi vardı. Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var orada; PKK’lılar, PKK’lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu tür gelişmeler halkın öz güvenini daha da artırdı. ‘Demek ki devlet bizim yanımızda’ diyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli’nin "Yerel seçimde ittifak olmaz" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Yerel seçimde ancak bir gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Bizim hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar var, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum, ama bunu beraberce konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Kasım seçimine giderken dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım" dedi.

MHP yönetiminin ittifakın yüzde 60’ın üzerinde oy alacağı yönündeki söylemlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Rakam vermeyeyim ama MHP’li arkadaşların dedikleri rakamlar aslında kamuoyu araştırmalarında da geçiyor. Bu benzer rakamlardan hareketle bizim inşallah o oranları yakalamamız şart diye düşünüyorum" diye konuştu.