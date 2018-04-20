Cumhurbaşkanı Erdoğan: “PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı halen uyuşturucu ticaretidir. Ortada böyle bir gerçek var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Törende ödüle layık görülen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. “Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi kaybeden ülkelerin istiklali karanlıktır”

Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarısı sansı yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği yeraltı ve yerüstü kaynakları değildir. Sanayisi ekonomisi ticareti ordusu güçlü olan güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir. Her biri kendi başına bir değerdir. Ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi güç kaynağı ruhen zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi kaybeden ülkelerin istiklali karanlıktır. İşte evladını uyuşturucu kaptırmış bir anneni babanın durumunu düşünün. Adeta evladını Kandil’e kaçıranlar karşısında Diyarbakır Belediye’sinin önünde günlerce ağlayan annelerine akıbetini düşünün. O neyse o da aynısıdır. Ne ekonomileri, sanayileri, paralı bu ülkeleri hızla yaklaştıkları karanlık akıbetten kurtarmaya yetmez. Bu açıdan Yeşilay’ın kuruluşu hadisesinin bizim için çok büyük bir ibret vesikası olduğunu inanıyorum” dedi.

“PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı halen uyuşturucu ticaretidir”

Terör örgütlerinin gelir kaynaklarının uyuşturucu ticareti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük güçlerin himayesinde gerçekleşen bu kirli kazançlardan elde edilen kazanlarla kimi ülkelerde darbeler yapılmış, iç çatışmalar körüklenmiş, demokratik rejimler tasfiye edilmiştir. Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı halen uyuşturucu ticaretidir. Ortada böyle bir gerçek var. Tek taraflı çalışmıyor. Uyuşturucu satarak, toplumlara uyuşturuluyor. Diğer taraftan elde edilen gelirlerle de silah mafyası güçlendiriliyor. Dün olduğu gibi bugünde benzer politikalara ve projelere şahitlik ediyoruz. Halen milletini geleceğini karartmanın en önemli silahı olarak kullanıyor. Genç kuşakları için özellikle medya sinema müzik sektörü üzerinde bilinçli ve çok yönlü kampanya yürütülüyor. Bazı uyuşturucu maddeler kullanımları bireysel tercih ve özgürlük kavramı adı altında reklamlarında desteğiyle özellikle teşvik ediliyor. Tabi sadece bununla da sabit kalınmıyor. Eş zamanlı olarak bir milleti var kılan onu ayakta tutan prensip ve gelenekler de dinamitlenmeye çalışılıyor” diye konuştu.

“Gençlerimizin imanını ahlakını, itikatini tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir”

Gençlere inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerin hukukunu korumak yerine alkol lobisinin, sigara lobisinin uyuşturucu baronlarının avukatlığını yaptılar. İdeolojik takıntıları sebebiyle Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelesine ket vurdular. Açıkçası biz son haftalarda gençlerimizin inanç anlayışı üzerinden gündeme sokulmaya çalışılan tartışmaları da bu minvalde değerlendiriyoruz. Bu tip tartışmalar kesinlikle objektif ve iyi niyetli değildir. Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler formülasyon sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını ahlakını, itikatını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir. Yapılan tam anlamıyla aslında bir sosyal mühendislik işidir. Bu projenin amacı da sorunu tespit etmek çözüm bulmaktan ziyade yapay gündem oluşturmak ve gençlere tuzak kurmaktır. Daha önceki benzer teşebbüsler gibi bu sinsi plan başarısız olacaktır. Gençlerimizin bu kurulan tuzağı boşa çıkartacak basirete sahip olduğunu inanıyorum. Gençlerimize güveniyorum. Bunu başaracaklar” şeklinde konuştu.