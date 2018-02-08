Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Putin ile görüştü

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilkini Soçi'de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. İki lider, İdlib'te Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir alış verişinde bulundular. Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki liderin, Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.