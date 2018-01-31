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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 13:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Soçi zirvesi, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye'deki gelişmeler konuşuldu. Görüşmede, Soçi Zirvesi'nin yaşanan sorunlara rağmen büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekildiği belirtildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'yle ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi.

"SOÇİ, SORUNLARA RAĞMEN ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

İki lider, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekti.

Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladı.

Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin'le bilgi paylaşımında da bulundu. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit etti. (AA)

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Vladimir Putin

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