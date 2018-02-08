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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. İki lider, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulundular. Doğu Guta’daki insani duruma değinen iki liderin Suriye meselesinde işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.

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