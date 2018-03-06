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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, başta Doğu Guta’da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede başta Doğu Guta’da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

İki lider BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladılar. Görüşmede, Doğu Guta’daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’de terör unsurlarına karşı Türkiye’nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki liderin, Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul’da gerçekleştirecekleri üçlü zirveye dair görüş teatisinde de bulundukları kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan putin doğu guta

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