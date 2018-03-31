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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani ile Ankara’da buluşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

Suriye konulu Üçlü Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eşbaşkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla, 3 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.

Suriye konulu Üçlü Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eşbaşkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla, 3 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin resmi temel atma töreni de yapılacak.
Suriye konulu Üçlü Zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

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