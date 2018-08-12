Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir merkezinde bulunan Rize Ramada Oteli'nin açılışını yaptı.
Açılış sırasında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Rize Ramada Otelimizin gerek sahiplerine gerek Rizemize gerek tüm milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bol, bereketli kazançlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Erdoğan, dua edilmesinin ardından otelin açılış kurdelesini kesti.
Erdoğan, otel önünde kendisine "Tayyip Dede" diye seslenen çocuklarla yakından ilgilendi.
Açılışa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da katıldı.
Başkan Erdoğan, kentteki temaslarının ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Trabzon'a geçecek.
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