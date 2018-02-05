Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İtalya’nın başkenti Roma’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldikten sonra başkent Roma’ya geçti. Roma’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de resmi törenle karşılanan Erdoğan, sonrasında İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayında katılacağı heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul edecek.