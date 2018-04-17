Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti.

ERDOĞAN'DAN 'KİMYASAL SİLAH' VURGUSU



Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesinde kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çekerek şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

AA