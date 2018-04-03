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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük."

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