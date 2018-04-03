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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapadık, bitti o iş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 21:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapadık, bitti o iş"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Putin’in seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 32 arttığını kaydetti. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk aşamasının 2023’e kadar bitirmeyi umduklarını ifade eden Erdoğan, santralin 20 milyar doları da aşacak bir yatırım olduğunu belirtti. Suriye’deki son durumu da değerlendiren Erdoğan, Suriye’de sivil can kayıplarının önüne büyük oranda geçildiğini ifade ederek, Suriye’nin geleceğinin terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir" dedi.
Putin’in açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Putin ise, Türkiye ile ilişkilerin ilerlediğini farklı konularda yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara hazırlık talimatı verildiğini kaydetti. 2017 yılında Türk-Rus ticaret hacminin arttığını belirten Putin, karşılıklı yatırımları artırma niyetinde olduklarını ifade etti. S-400 füze sistemleri anlaşmanın hayata geçirilmesini konusunu da görüştüklerini belirten Putin, S-400 füzelerinin teslim süresini öne çekme kararı aldıklarını vurguladı.
"Bu doğrultuda işbirliğini sürdüreceğiz"
Suriye konusunda koşan Putin, "Rusya olarak önceliğimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve oradaki terör yuvalarını dağıtmaktır. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliğini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapadık, bitti o iş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapadık, bitti o iş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapadık, bitti o iş

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