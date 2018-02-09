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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.  (FOTOĞRAF)   

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti 

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Necmettin erbakan Erdoğana siyonist emperyalist güçlerin hizmetkarı demişti..onun için haber Erdoğan kabul etti yerine Erdoğan ÇAĞIRDI saadet partisi kabul etti olması lazım..saadet partisi aynı çizgiye girmez akp ile..afrini destekler ama kesinlikle aynı çizgiye girmez..
@gozcan_h5 Siz hangi çizgideydiniz.
cumhur başkanının ayıbına bak adamı genel başkan yardımcısına karşılatıyor siz gidin papayı kırmızı halılarla havalimanın da karşılayın duasını alın bu milletin insanına hesap vericeksiniz günü gelince
ne diye görüşüyosa nasılsa kimseyi dinlemiyo tayip herşeyi kendi bildigini iddia ediyo sonra yanılmışım pardon diyo ahirette pardon yanılmışım diyemicek çünkü mazlumlar yanılmıcaklar zalimlik edenleri sayarken
Eee ne demiş ne demiş??? Yoksa Onlar da Bbp gibi ''Tamam efendim'' deyip anlaşmışlar mı 3-5 milletvekili karşılığında???
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