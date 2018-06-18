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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız."


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