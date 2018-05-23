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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsım başta olmak üzere, Başbakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzur etmeye yöne

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 21:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsım başta olmak üzere, Başbakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzur etmeye yönelik dedikodulara, kimse itibar etmesin."


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