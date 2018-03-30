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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şahsınız için değil, partimiz ve ülkemiz için çalışın” (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çok çalışmak derken şahsınız için değil, partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kast ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çok çalışmak derken şahsınız için değil, partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kast ediyorum. AK Parti’ye ne bu kifayetsiz muhalefet zarar verebilir, ne FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir. AK Parti’ye zarar verebilecek tek şey bu perspektifi, bu anlayışı, bu dava şuurunu kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır” dedi.
AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına çok çalışma uyarısında bulundu. Anahtar kelimenin "çok çalışmak" olduğunu belirten ve il başkanlarından çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, “Çok çalışmak derken şahsınız için değil, partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kast ediyorum. AK Parti’ye ne bu kifayetsiz muhalefet zarar verebilir, ne FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir” dedi.
Balkanlar’da yakalanan FETÖ üyelerine ilişkin konuşan Erdoğan, “En son MİT, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde Balkanlar’daki 6 tane en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar getirdiler ve emniyet teşkilatına teslim ettiler. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz ve burada da hesaba çekeceğiz” diye konuştu.
“AK Parti’ye zarar verebilecek tek şey bu perspektifi, bu anlayışı, bu dava şuurunu kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır” diyen Erdoğan, “Her kim ki AK Parti’yi bırakıp sadece kendisi için çalışmaya başlamışsa bu parti ile birlikte ülkeye de yanlış yapıyor demektir. Her kim milleti bırakıp sadece kendine çalışmaya başlamışsa milletle birlikte bize de yanlış yapıyor demektir. Türk siyasi hayatında geçmişte önemli seçim başarıları elde etmiş, küçümsenemeyecek hizmetler yapmış olup da bir süre sonra cismi ve ismi ile silinip giden partilerin ortak özelliği bu hataya düşmüş olmalarıdır. Bir partide ‘küçük olsun benim olsun’ zihniyeti türemiş ve kök salmaya başlamışsa orada durum vahimdir. AK Parti’yi 2001 yılı Ağustos ayından beri bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılanlar oldu, ikazlarımızı yaptık, müeyyidelerimizi de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlarla birlikte yolumuza devam ettik, hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ile kast ettiğim hususlardan işte birisi buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile partimizin metal yorgunluğu, bu tehditten kurtulduk, şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Arada ufak tefek eksikler varsa zaman içinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Ülke ve millet olarak yüz yılda bir yakalanabilecek tarihi bir fırsat döneminden geçtiğimizin farkındayız. Böyle bir fırsatın kimsenin şahsi hırsları veya hesapları yüzünden kaçırılmasına izin veremeyiz. Biz bu uğurda yedi düvelle mücadele ederken, birilerinin sadece kendi küçük dünyalarını müdafaa için etrafı kırıp dökmesine asla tahammül edemeyiz. Duygusal hareket edemeyiz, hissi hareket edemeyiz. Partimizin ilkeleri var. Biz bir siyasi partiyiz. Bunu kimse unutmamalı. Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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