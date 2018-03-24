Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı." dedi.

Erdoğan, Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Yaşar Doğu Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bu yılın kurak geçtiğini ancak nisan yağmurlarının başladığını, Allah'ın kullarını kuraklıkla terbiye etmediğini belirten Erdoğan, "Elhamdülillah, bakın rahmet geldi. Hamdolsun bugün İstanbulumuzda da yağmur vardı, Samsun ve Ordu da böyle. Sizler bu rahmetin farklı temsilcilerisiniz ve yola çıktığımız günden bu yana Samsun bizi yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Samsun halkının 16 Nisan'da yanlarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, birilerinin Türkiye'de darbe yapmaya kalkarken Samsun'un F16'lara karşı susmadığını, tanklara, toplara karşı dimdik ayakta durduğunu, kaçmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019'daki yerel seçime hazırlanıldığını dile getirdi. 2019 Kasım'ında parlamento seçimi ve ardından cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatan Erdoğan, alandakilere "Hanım kardeşlerim, tüm evlere girmeye hazır mıyız? Ana kademe, kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler, lise ve üniversiteli kardeşlerimizi kucaklamaya hazır mıyız?" diye seslendi.