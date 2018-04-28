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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancar'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Haber:İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof.

Haber:İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.

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