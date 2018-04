Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim taahhütlerini açıkladı

“Sizin karakterinizde yalan var” Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini oluşturduğunu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tuttuğu kayıtlara göre YSK tarafından gereken şartları taşıdığı belirlenen 10 siyasi partinin seçimlere katılacağını söyleyen Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili şu eleştiriyi yaptı: “Eski Türkiye siyasetinin hastalığı olarak bildiğimiz garip bir durumla da karşılaştık. Az önce ifade ettiğim ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir başka partiye geçerek bu partinin Meclis’te grup kurabilmesini sağladılar. Ortadaki tablo ve açıklamalar 15 milletvekilinin kendi siyasi tercihleri ve iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor. YSK’nın 264 numaralı kararını incelediğimizde taşıma milletvekilleri ile grup kurdurulan partinin teşkilatlandırma ve kongre barajını aşarak zaten seçime katılma hakkı elde ettiğini görüyoruz. Demek ki buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil. YSK kararı gösteriyor ki, bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Bu tuhaf ve açıkçası millet iradesinin hiçe sayılması manasına gelen operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Siyasette ittifakları hukuken meşru kılan biziz. Bunun adımlarını biz attık. MHP ile ittifakımızı da aylar öncesinden ilan ederek milletimizin gözü önünde ve hiçbir kirli pazarlığa girmeden gerçekleştirdik. Çıkmış, Siirt’ten benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Daha bilmiyorsun, önce bir ehline sor. Bu anlattıklarının hepsi yalan. Zaten sizin karakterinizde yalan var. Kalkıp Siirt’te 3 tane milletvekilini istifa ettirmek suretiyle benim aday olduğumu anlatıyorsun. Onu da doğru öğrenememişsin. Böyle bir şey yok. Kaldı ki bunun şekli bununla yakından uzaktan alakalı değil. Bir şey uyduracaklar ya. Biz buralara öyle gökten zembille inmedik. Biz buralara çalışarak geldik. AK Parti-MHP ittifakı şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti, hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Türkiye, geçmişte defalarca bu tarz siyaset mühendislikleriyle hep karşılaşmıştır. Ama her defasında milletimiz kirli pazarlıklara değil; kendi iradesine saygılı olanlara, kendisine hizmet etmeye talip olanlara itibar etmiştir. Ana muhalefetin etrafında kümelenen bu tezgah bizim meselemiz değildir. Bizim bu konuyu garipsemek dışında başka bir tepki göstermemize gerek yoktur. En büyük hakem olan milletimiz tüm bunları takip ediyor. Geçmişteki Güneş Motel olayının içerisinde olanları nasıl milletim cezalandırdıysa bunlara da vereceği ceza odur. Milletimiz sandık başına gittiğinde de kararını bunların sonucuna göre verecektir. Biz bugüne kadar hep olduğu gibi bundan sonra da sözümüzü sadece tek muhatabımız olarak gördüğümüz milletimize söyleyeceğiz.”

“Önümüzdeki dönemde dünya beşten büyüktür tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmakta kararlıyız”

Yeni dönem taahhütlerini de açıklayan Erdoğan, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Erken seçimin ardından gireceğimiz yeni dönemi, ülkemizde istikrar ve güvenin teminatı olarak görüyoruz. Zaten 16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliği ile yeni bir yönetim sistemine geçme arzumuzun temelindeki sebepler bunlardır. Milletimiz mevcut sistemin sürekli kriz, tartışma, darbe, cunta, vesayet üreten yapısından adeta yaka silker hale gelmiştir. Eski sistemin son aylarını yaşıyor olmamıza rağmen hala bu hastalıkların devam ettiğini görüyor bulunmamız, milletimizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğruluğunu bir kez daha takdir etmesini sağlayacaktır. 2 ay sonra büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına giden yolun önünü tamamen açıyoruz. Bizim yeni dönemde milletimize taahhütlerimiz şunlar olacaktır; yeni dönem daha fazla demokrasi dönemi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. Yeni dönem; daha fazla refah, daha fazla zenginlik, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem; kalıcı huzurun, kalıcı güven ortamının, daha büyük atılımların dönemi olacaktır. Yeni dönem; yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. Her ne kadar nüfus artış hızımız arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da hala dünyanın en genç ve en nitelikli nüfusuna sahip ülkelerinden biri olarak 24 Haziran’ın gençlerimizin seçimi olacağına inanıyorum. Yeni sistemle gençlerimize ve çocuklarımıza 2053, 2071 vizyonlarını vesayetten, darbelerden, krizlerden, eski dönemin tüm engellemelerinden uzak bir şekilde hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturuyoruz. Dış politikada, Türkiye merkezli ve dünyaya açık siyaset anlayışımızı daha da güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkimizi bu anlayışa göre yürütmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 360 derecelik bir bakış açısıyla tarayacak, hiçbir coğrafya da, hiçbir siyasi ve ekonomik oluşumdan uzak kalmamaya özen göstereceğiz. Güvenlik politikalarımızı, ülkemiz ve milletimiz merkezli olarak ama hak, özgürlük, adalet, insani değerlerin korunması esaslarına uygun şekilde sahada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle, insani dayanışma, iş birliği, dostları çoğaltma konusunda hem uluslararası platformlarda daha çok mücadele edecek hem de sahadaki faaliyetlerimizi arttıracağız. Suriye’de, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarımızın tecrübeleri ışığında Tel Rıfat ve Menbiç’te diplomatik öncelikli olarak diğer bölgelerde de güvenlik gereklerimizin icabına göre çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıbrıs’tan Ege’ye, Karadeniz’den Trakya’ya kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin çıraklarına uygun politikaları hayata geçireceğiz. Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar coğrafyamızdaki kardeşlerimizle sıkı ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Dünyanın her yerindeki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkan vicdanlı dış politika anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kudüs, Suriye, Somali, Myanmar gibi kriz bölgelerinde küresel ölçekte inisiyatif geliştiren bir ülke olarak sorumluluklarımızın büyüklüğünün farkındayız. Önümüzdeki dönemde dünya beşten büyüktür tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmakta kararlıyız.”