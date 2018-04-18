Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde Pazar günü yapılmasına karar verdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM’de erken seçim çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 30 dakika süren kabulün ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugünkü görüşmemizde kendisiyle oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bahçeli’nin dün TBMM’deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Ardından 29 gece boyunca tutulan demokrasi nöbetleri milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir sembolü olmuştur. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yeni Kapı’da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı işte bu yolda ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı olarak hem şahsımın hem de partimin uzun zamandır dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli’nin ön açması ve desteğiyle 16 Nisan’da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasımındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Bahçeli’nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.”

Erdoğan, “Türkiye’nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye’deki gelişmelerin hızlandığı, makro ekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkartmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde Pazar günü yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) seçim hazırlıklarına derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.