Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Senegal de Türkiye’nin kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz’da ispat etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal’de mevkidaşı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Senegal’in Türkiye için dost ülke ve stratejik bir ortak olduğunu belirten Erdoğan, "Senegal de Türkiye’nin kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz’da ispat etmiştir. Senegal hükümetinin darbe girişiminde ülkemize, milletimize karşı sergilediği dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu asil duruşu, bu asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ ile mücadelede Senegal’le yaptığımız işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal’deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal’de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar Türk ve Senegal devletlerinin teminatı altında faaliyet göstereceklerdir. Senegal hükümetine Maarif Vakfına verdiği destek için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyeyi Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile bir kez daha memnuniyetle değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, “2013 yılında başbakan olarak ziyaret ettiğim Senegal’de ve aldığımız kararların o günden bugüne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 2013 yılından sonra ilişkilerimiz yeni bir ruhla geliştiyse bu ziyaretimden sonra yeni bir hamle yakalayacağımıza inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki iyi siyasi ilişkiler, ikili ticari verilerde kendini gösteriyor. 2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar üzerine çıkarak 250 milyon dolara yaklaşmıştı. İnşallah şimdi bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Ekonomi ve İş Forumu’nu hatırlatan Erdoğan, “Forumda ticaretimizi ve yatırımlarımızı arttırmak için neler yapılabileceği tartışıldı” şeklinde konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in 2025 yılını hedefleyerek oluşturduğu yükselen Senegal Kalkınma Planı’nın bölgedeki diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini söyleyen Erdoğan, "Türk firmalarının proje ve eserlerle Senegal’de iz bıraktığını görüyoruz” dedi.

Senegal’le enerji, turizm, ulaştırma alanlarında çeşitli anlaşmalar imzalandığını anlatan Erdoğan, “Özellikle turizmi Senegal için çok önemsiyoruz. Maden ve mineraller alanındaki iş birliğini önemsiyorum. Hidrokarbonlar ve enerji alanındaki işbirliğini her iki ülke içi önemsiyorum. Demiryolu alanında işbirliğinin geliştirilmesini özellikle Senegal için modernleşmede çok önemli kayda değer bir adım olarak görüyorum. Bütün bu anlaşmaların iş birliğimize katkı sağlayacağına inancım tamdır" diye konuştu.