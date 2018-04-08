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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te yaptığı konuşmada, kentte okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdiğini belirterek, “Yiğit düştüğü yerden kalkarmış” dedi.Partisinin Siirt İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı kapalı spor salonu önünde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te yaptığı konuşmada, kentte okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdiğini belirterek, “Yiğit düştüğü yerden kalkarmış” dedi.
Partisinin Siirt İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı kapalı spor salonu önünde halka hitap etti. 2019’un başka olacağını belirten Erdoğan, bugün Siirt’te 6’ncı olağan kongrelerini yaptıklarını ve bu coşkuyla kongreyi yapmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Yiğidin düştüğü yerden kalktığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize Siirt’teki o konuşmayla cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk ve bu şiir Milli Eğitim’in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve ondan sonra çıkıp partimizi kurduk. Daha sonra tek başımıza iktidar olduk. Şimdi ben damadı olduğum Siirt’e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi” dedi.

“Fitnecilere fırsat vermeyeceğiz”
Geçen sürede bazı sıkıntılar yaşandığını ancak bundan sonrasının farklı olacağını vurgulayan Erdoğan, “Şimdi sizlerle bunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki ‘Biz kardeşiz.’ Kardeşlerin arasına fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler, kardeşleri Allah için sever ve o sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz. Allah için seveceğiz, makam ve mevki için değil. Siirtli Allah için sever. Biz de Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak ayrımı yok. AK Parti’lide bu yok. Biz tek millet diyoruz, 81 milyon tek millet. Bizi yaratan böyle emrediyor da onun için. Rabbim bizi kabileler halinde, kavimler halinde yarattı. Üstünlük takva ile değil mi. Öyleyse benim için Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı Laz’ı Boşnak’ı fark etmez. Hepsi benim kardeşimdir. Ama şu terör örgütü bizi böldü, parçaladı. Şimdi artık bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. İki; tek bayrak. Bayrağımızdan başka bayrak var mı. İşte bizim bayrağımız. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımız ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları bölmeye çalıştılar. Biz tek vatanız. Böldürmeyeceğiz bu toprakları. Dört; tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka bizim devletimiz yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

“Siirt’te tıp fakültesi kuruyoruz”
Siirtlilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Şimdi size buradan bir müjde veriyorum. İnşallah Siirt Üniversitesine 1,5-2 yıl içerisinde, kararı çıktı, tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK’ten geçti. Artık Sağlık Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanesi üniversitemizin bir fakültesi olacak. Artık Siirtlinin sağa sola gitmesine gerek kalmayacak. Öyleyse daha çok çalışacağız. Sizler de bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Yok PKK’ymış, oymuş buymuş, dik duracağız dik. Ben artık Siirtli kardeşlerimin bu terör örgütlerine pirim vermeyeceğine inanıyorum.”

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